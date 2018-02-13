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Казань Ростов
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Владимир Путин встретился с главой ФИФА для обсуждения подготовки к ЧМ-2018
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой ФИФА Джанни Инфантино, сообщает ТАСС.
Отмечается, в ходе беседы стороны обсудили ход подготовки к чемпионату мира, который пройдет в России летом 2018 года.
Также Инфантино, в свою очередь, выразил соболезнования родным и близким погибшим в авиакатастрофе, которая произошла 11 февраля в Московской области.
Отмечается, в ходе беседы стороны обсудили ход подготовки к чемпионату мира, который пройдет в России летом 2018 года.
Также Инфантино, в свою очередь, выразил соболезнования родным и близким погибшим в авиакатастрофе, которая произошла 11 февраля в Московской области.
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