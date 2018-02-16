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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Посол Швеции хочет, чтобы Ибрагимович приехал на ЧМ-2018 в Россию в качестве болельщика
Посол Швеции Петер Эриксон надеется, что бывший форвард национальной сборной Златан Ибрагимович поддержит команду на ЧМ-2018 в Росси в качестве болельщика.
"Сегодня на брифинге мы обсуждали основные организационные вопросы по чемпионату мира - транспорт, размещение, стадионы и безопасность. Мы хотим как можно больше узнать заранее, чтобы рассказать об этом нашим болельщикам. Предварительно в России на каждом матче сборной Швеции ожидается по 5000 человек. Это не одни и те же люди. Мне кажется Россия очень безопасная страна и сюда стоит приехать, не думаю, что у болельщиков возникнут какие-то проблемы. По поводу участия Швеции в Лиге Наций и матчей с Россией еще не говорили, ничего не знаю об этом. Что касается Златана Ибрагимовича, то насколько я знаю, он уже завершил карьеру в сборной, это пройденный этап. Но мне бы очень хотелось, чтобы он приехал на чемпионат мира в качестве болельщика", - цитирует Эриксона Sport24.ru.
"Сегодня на брифинге мы обсуждали основные организационные вопросы по чемпионату мира - транспорт, размещение, стадионы и безопасность. Мы хотим как можно больше узнать заранее, чтобы рассказать об этом нашим болельщикам. Предварительно в России на каждом матче сборной Швеции ожидается по 5000 человек. Это не одни и те же люди. Мне кажется Россия очень безопасная страна и сюда стоит приехать, не думаю, что у болельщиков возникнут какие-то проблемы. По поводу участия Швеции в Лиге Наций и матчей с Россией еще не говорили, ничего не знаю об этом. Что касается Златана Ибрагимовича, то насколько я знаю, он уже завершил карьеру в сборной, это пройденный этап. Но мне бы очень хотелось, чтобы он приехал на чемпионат мира в качестве болельщика", - цитирует Эриксона Sport24.ru.
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