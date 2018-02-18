Сборная Англии хочет вызвать в команду на ЧМ-2018 ямайца Леона Бэйли

Футбольная ассоциация Англии рассматривает вариант с приглашением в сборную Англии вингера "Байера" Леона Бэйли.Бабушка и дедушка 20-летнего ямайца являются англичанами, поэтому он может выступать за "трех львов". Игрок может быть вызван в команду уже на чемпионат мира-2018.Тем не менее, официальные переговоры пока не были начаты между сторонами.Напомним, на чемпионате мира в России сборная Англии сыграет в группе с Тунисом (18 июня), Панамой (24 июня) и Бельгией (28 июня).