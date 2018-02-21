Новости партнеров

Все VIP-ложи "Екатеринбург-Арены" на матчи группового этапа ЧМ-2018 выкуплены за $198 тысяч

Все VIP-ложи стадиона "Екатеринбург-Арена" на матчи группового этапа чемпионата мира выкуплены за $198 тыс. Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

"Все VIP-ложи выкупили. Ценник объявлен, который я сказал ($198 тыс. - прим. ). Мы сегодня видим, что они выкуплены, кем - мы пока не знаем", - сказал Швиндт.

Он добавил, что билетной программой занимается Международная федерация футбола (ФИФА), которая и определяет стоимость. Всего на "Екатеринбург-Арене" располагается 28 скайбоксов, в каждой из которых по 18-19 мест. Их общая вместимость составляет 525 человек.
Вчера, 23:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.