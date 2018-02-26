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Источник: Васин не успеет восстановиться к чемпионату мира-2018

Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин точно не сыграет на домашнем чемпионате мира в этом году, сообщает "Чемпионат.сом".

Игрок не имеет даже теоретических шансов восстановиться к середине июня после разрыва передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Напомним, Васин получил травму 21 февраля в домашнем матче ЦСКА с "Црвеной Звездой" (1:0) в Лиге Европы. Защитник перенёс операцию в клинике "Вилла Стюарт" в Риме у профессора Пьера Паоло Мариани.
Теги: Васин ЦСКА Сборная России
Вчера, 23:28
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(2)
№5 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 01:21) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Защита в сборной,принимает всё более ужасающие очертания...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 00:20) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
"Источник" - это калькулятор, я так понимаю?) Даже, если не пол года брать, а 4 по минималке, он все равно не успевает, я уж не говорю про набор формы
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 00:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ясен куй


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: tantara Уфа (Вчера, 23:31) #
  • +2
  •  (4)

торопиться не надо


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:29) #
  • +1
  •  (5)

вся надежда на Васю Березуцкого и Игнашевича


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в финале супер кубка сойдутся Спартак и Локомотив
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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