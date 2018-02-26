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Тренер сборной Исландии: выбрали базу в Геленджике, чтобы черпать энергию моря и гор

Сборная Исландии во время чемпионата мира будет базироваться в Геленджике. Главный тренер исландцев Хеймир Хадльгримссон рассказал почему была выбрана именно эта база.

"Мы хотели базироваться где-то на юге. Первый раз приехали сюда в мае прошлого года, посмотрели несколько мест и решили, что Геленджик был бы идеальным местом.

Это удивительно, но исландцы очень любят тепло! Наверное, потому что мы очень редко видим солнце дома. К тому же мы не хотели базироваться в крупном городе вроде Москвы, чтобы быть немного изолированными от непривычного нам интереса со стороны тех же медиа.

Геленджик – хороший город, не очень большой по сравнению с другими городами России. Там прекрасный отель и комфортная база. Рядом у нас будет море и горы, прямо как в Исландии, так что энергию мы будем черпать оттуда. Плюс был и в логистике – не очень большие расстояния до городов, где мы будем играть, и близко к аэропорту", - цитирует Хадльгримссона Sport24.ru.
Теги: Сборная Исландии
Вчера, 23:49
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№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 00:19) #
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Болеет за:
«Динамо» М
все верно скумекали
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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