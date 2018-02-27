Станислав Черчесов: ни Ари, ни Жоаозиньо мы не просили делать паспорта, они сами так решили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что никто не просил Ари и Жоаозиньо делать российские паспорта.– Я много раз говорил на тему тех, кто получает российский паспорт. Все хотят играть в сборной: и россияне, и иностранцы. Хотят, значит, видят в нас потенциал, это приятно. Другое дело, что не все так просто. Ни Ари, ни Жоаозиньо мы не просили делать паспорта, они сами так решили. Любой футболист, имеющий юридическое право играть за сборную России, может проявить себя. Другое дело, что быть хорошим футболистом и показывать себя хорошо в той или иной команде – это разные вещи.Поймите меня правильно. Допустим, сейчас в нашу беседу приходит кто-то еще, не знающий сути разговора, и начнет спрашивать про Джикию. Вы понимаете? Вроде сам по себе классный журналист, но нам помешает. И вы будете сидеть и слушать, как я отвечаю на вопросы, которые вы уже задали. Когда команда формируется, любому, даже самому достойному футболисту нужно найти место в сложившейся конфигурации. Чтобы он смог проявить себя и не испортить то, что есть. В любом спектакле есть роли, которые уже розданы.Если тот, кто получил роль, выполняет все так, как надо, надо сто раз подумать, чтобы актера поменять. То есть он может хорошо исполнять эту роль, но не знать других актеров. Никто дверь не закрывает, но нужно понимать, для чего человека брать в команду.