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Джанлуиджи Буффон: если я нужен сборной Италии, то я не могу ее бросить

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон готов вернуться в сборную Италии.

"Я чувствую ответственность за этот переходный период в национальной команде. Впереди два важных товарищеских матча. Я думал отдохнуть с семьей, но если я нужен сборной, мне придется сказать, что я готов и не могу ее бросить.

Я делаю это из чувства верности и ответственности, не думая о том, какой будет моя роль в будущем. Игроки с опытом могут быть полезны сейчас в матчах с Аргентиной и Англией", - передает слова Буффона "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.
Теги: Буффон Сборная Италии
Сегодня, 13:19
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