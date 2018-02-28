"Екатеринбург Арена", которая примет матчи ЧМ-2018, введена в эксплуатацию

Стадион "Екатеринбург Арена", на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, введен в эксплуатацию.Как отмечается в релизе, министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, которое подтверждает возможность организации матчей и приёма зрителей в спорткомплексе."Ввод в эксплуатацию "Екатеринбург Арены" еще раз подтверждает: Свердловская область и уральская столица умеют готовить и проводить крупные международные мероприятия, неукоснительно следуя всем намеченным планам и графикам. Мы можем создавать для этого современную высококлассную инфраструктуру, меняться к лучшему. Мы снова доказываем, что Свердловская область — крупнейший в России центр спортивной, культурной и деловой жизни, - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.