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"Екатеринбург Арена", которая примет матчи ЧМ-2018, введена в эксплуатацию

Стадион "Екатеринбург Арена", на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, введен в эксплуатацию.

Как отмечается в релизе, министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, которое подтверждает возможность организации матчей и приёма зрителей в спорткомплексе.

"Ввод в эксплуатацию "Екатеринбург Арены" еще раз подтверждает: Свердловская область и уральская столица умеют готовить и проводить крупные международные мероприятия, неукоснительно следуя всем намеченным планам и графикам. Мы можем создавать для этого современную высококлассную инфраструктуру, меняться к лучшему. Мы снова доказываем, что Свердловская область — крупнейший в России центр спортивной, культурной и деловой жизни, - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Р-Спорт"
Вчера, 23:45
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№2 Написал: MIG Piter (Сегодня, 00:40) #
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Эта временная трибуна придумана гением...
А в остальном, после ЧМ, стадион не так уж и плох внешне. Но вопрос! Нахер нужны эти стадионы в российских реалиях стоимостью по полмиллиарда долларов без крыш или хотя бы обогрева? ...все они будут пустовать как и прежде
Спасибо вам, питары-чиновники. Озолотились. Обертку сделали, летом отмажитесь, а вместо конфеты всей футбольной России оставите по сути все ту же недоразвитую лигу. Ненавижу 6лядей этих властьимущих..


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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№1 Написал: Black Fox (Вчера, 23:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мы можем создавать для этого современную высококлассную инфраструктуру, меняться к лучшему.

это он про то уродище с выдвинутой временной трибуной?


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
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