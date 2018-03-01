Новости партнеров

Во время ЧМ-2018 в Самаре и Казани теплоходы переоборудуют под гостиницы

Теплоходы, оборудованные под плавучие гостиницы, смогут разместить болельщиков на время чемпионата мира 2018 года в Самаре и Казани, сообщили ТАСС в департаменте туризма Самарской области.

"Три теплохода у нас уже предполагается под размещение. Подходить они будут к речному вокзалу Самары. У одного из теплоходов маршрут движения определен: Ульяновск - Казань - Самара", - добавили в департаменте.

Средняя вместимость теплоходов - порядка 200 мест. "Есть трехпалубные, есть четырехпалубные, в каждом теплоходе количество мест разное", - добавили в департаменте, уточнив, что теплоходы бронируют отдельные группы туристов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
Сегодня, 00:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.