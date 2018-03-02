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Валерий Рейнгольд: какая победа на ЧМ-2018? У нас нет сборной!

Ветеран московского "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал слова главного тренера сборной Ирана Карлуша Кейруша, который заявил, что сборная России может выиграть ЧМ-2018.

"Всё то, что он наговорил, – абсолютно непрофессиональное видение. Это просто издевательская издёвка. Какое первенство мира? У нас нет сборной! Пусть Черчесов сначала обнародует, кто у него играть будет. Нет защитных позиций. За редким исключением можно набрать три-четыре человека более или менее конкурентоспособных ребят. Остальные чего? Это же первенство мира, а не проходной двор", - цитирует Рейнгольда "Национальная служба новостей".
Теги: Рейнгольд Черчесов Сборная России
Сегодня, 00:07
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2
(1)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Если из группы не выходить, то в России интерес к мундиалю будет небольшой.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:32) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
У нас есть сборная, дурак.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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