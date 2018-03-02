Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции ради чемпионата мира-2018

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что хотел бы поехать со сборной Швеции на чемпионат мира-2018. Вместе с тем, он добавил, что не хочет занимать чье-то место, если будет не готов принести пользу команде."Посмотрим, что произойдет. Это сложный вопрос. Я хочу чувствовать, что могу принести пользу. Не хочу приехать только потому, что я кто-то. Но дверь не закрыта. Я скучаю по сборной. Когда вы играете в команде уже 20 лет, а затем покидаете ее и видите, что играют другие, это сложно. Не думаю, что нужно кому-то звонить. Если я захочу, то буду там. Но всего один раз", - приводит Reuters слова Златана.Напомним, Ибрагимович является рекордсменом сборной Швеции по количеству забитых мячей. На его счету 62 гола в 116 матчах. Златан объявил об уходе из сборной после Евро-2016. Шведы без своего лидера смогли выйти на чемпионат мира-2018, обыграв в стыковых матчах Италию (1:0, 0:0).