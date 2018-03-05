Сборная Франции определится с составом на матч с Россией 15 марта

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определится с составом своей команды на товарищеский матч с Россией 15 марта, сообщает BeFoot.Дешам озвучит его в 16:00 мск.Товарищеский матч Россия — Франция состоится 27 марта и пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Начало встречи в 18:50 мск.