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Сборная Франции определится с составом на матч с Россией 15 марта

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определится с составом своей команды на товарищеский матч с Россией 15 марта, сообщает BeFoot.

Дешам озвучит его в 16:00 мск.

Товарищеский матч Россия — Франция состоится 27 марта и пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Начало встречи в 18:50 мск.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Франции Сборная России
Вчера, 23:27
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