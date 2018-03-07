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Мария Захарова назвала дикостью заявление Джонсона об отказе Англии от ЧМ-2018

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление британского коллеги Бориса Джонсона о том, что сборная Англии может отказаться от участия в в чемпионате мира 2018 года после ситуации с нападением на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля.

"Дикость", — цитирует Захарову сайт радиостанции "Говорит Москва".

Ранее Джонсон заявил, что Англия может отказаться от участия в мировом первенстве после того, как проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Сегодня, 02:05
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№2 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 02:40) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Мизантроп
Дикость - это эта пропитая б... в качестве спикера МИДа rage !

дикость - это обсирать профессионалов своей страны в угоду сраным недоумкам, которым у нас бы полы подметать не доверили. Хотя если ты половой партнер Джонсона - то все понятно.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 02:28) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Дикость - это эта пропитая б... в качестве спикера МИДа rage !
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
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