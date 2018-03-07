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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Мария Захарова назвала дикостью заявление Джонсона об отказе Англии от ЧМ-2018
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление британского коллеги Бориса Джонсона о том, что сборная Англии может отказаться от участия в в чемпионате мира 2018 года после ситуации с нападением на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля.
"Дикость", — цитирует Захарову сайт радиостанции "Говорит Москва".
Ранее Джонсон заявил, что Англия может отказаться от участия в мировом первенстве после того, как проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
"Дикость", — цитирует Захарову сайт радиостанции "Говорит Москва".
Ранее Джонсон заявил, что Англия может отказаться от участия в мировом первенстве после того, как проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
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