Король Саудовской Аравии подарит Ираку стадион вместимостью 135 тыс. зрителей

В Ираке будет построен самый большой стадион в мире, вместимость которого составит 135 тыс. зрителей, сообщает The Sun. Отмечается, что строительство такой арены является подарком короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.Подобное решение было принято после товарищеского матча между сборными Ирака и Саудовской Аравии, который состоялся 28 февраля в Ираке и завершился победой хозяев поля с крупным счетом 4:1.Этот шаг отражает улучшение отношений между двумя странами, которые десятилетиями находились в ссоре, начиная с вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году.Сборная Саудовской Аравии является одним из соперником национальной команды России по групповому этапу ЧМ-2018.