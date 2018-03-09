Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Король Саудовской Аравии подарит Ираку стадион вместимостью 135 тыс. зрителей

В Ираке будет построен самый большой стадион в мире, вместимость которого составит 135 тыс. зрителей, сообщает The Sun. Отмечается, что строительство такой арены является подарком короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Подобное решение было принято после товарищеского матча между сборными Ирака и Саудовской Аравии, который состоялся 28 февраля в Ираке и завершился победой хозяев поля с крупным счетом 4:1.

Этот шаг отражает улучшение отношений между двумя странами, которые десятилетиями находились в ссоре, начиная с вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году.

Сборная Саудовской Аравии является одним из соперником национальной команды России по групповому этапу ЧМ-2018.

Sport24
Вчера, 22:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: pavaskalov (Сегодня, 02:12) #
  • 0
  •  (0)

наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://linkto.eu/ka4ok
Регистрация: 10.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 22:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Какой то прямо таки троянский конь
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 22:55) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Стадион - это таки лучше, чем не стадион! smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Black Fox (Вчера, 22:41) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
определенно гигантский футбольный стадион - это то, что больше всего нужно раздолбанной демократическими бомбардировками и джихадистами стране


--------------------
Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.