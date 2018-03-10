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Бойкот чемпионата мира в России может обернуться для Англии дисквалификацией на ЧМ-2022

Сборная Англии может быть отстранена от чемпионата мира-2022 в Катаре в случае бойкота мирового первенства-2018 в России, сообщает Daily Telegraph.

В этом случае англичане нарушат правило ФИФА, согласно которому "все участвующие организации обязуются сыграть все свои матчи до тех пор, пока не будут исключены из розыгрыша Кубка мира".

Также в правилах говорится, что любой ассоциации, добровольно бойкотирующей турнир, грозят санкции "включая отстранение из последующих соревнований ФИФА".

Помимо этого говорится, что любая ассоциация, которая отказывается от участия "не позднее, чем за 30 дней до начала турнира", несет ответственность в виде штрафа не менее 250 000 швейцарских франков, который удваивается, если это случилось меньше, чем за 30 дней до старта ЧМ-2018.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 02:27
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(1)
№3 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 03:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лоооооооооолище!
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 02:33) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот теперь пусть репу чешут... Прежде чем языком трекать , на перед не плохо бы подумать ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 02:30) #
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
Гари Невилл отписти там дураковатых английских футбольных функционеров, напомни им где спорт и где политика.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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