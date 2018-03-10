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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бойкот чемпионата мира в России может обернуться для Англии дисквалификацией на ЧМ-2022
Сборная Англии может быть отстранена от чемпионата мира-2022 в Катаре в случае бойкота мирового первенства-2018 в России, сообщает Daily Telegraph.
В этом случае англичане нарушат правило ФИФА, согласно которому "все участвующие организации обязуются сыграть все свои матчи до тех пор, пока не будут исключены из розыгрыша Кубка мира".
Также в правилах говорится, что любой ассоциации, добровольно бойкотирующей турнир, грозят санкции "включая отстранение из последующих соревнований ФИФА".
Помимо этого говорится, что любая ассоциация, которая отказывается от участия "не позднее, чем за 30 дней до начала турнира", несет ответственность в виде штрафа не менее 250 000 швейцарских франков, который удваивается, если это случилось меньше, чем за 30 дней до старта ЧМ-2018.
"Спорт-Экспресс"
В этом случае англичане нарушат правило ФИФА, согласно которому "все участвующие организации обязуются сыграть все свои матчи до тех пор, пока не будут исключены из розыгрыша Кубка мира".
Также в правилах говорится, что любой ассоциации, добровольно бойкотирующей турнир, грозят санкции "включая отстранение из последующих соревнований ФИФА".
Помимо этого говорится, что любая ассоциация, которая отказывается от участия "не позднее, чем за 30 дней до начала турнира", несет ответственность в виде штрафа не менее 250 000 швейцарских франков, который удваивается, если это случилось меньше, чем за 30 дней до старта ЧМ-2018.
"Спорт-Экспресс"
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