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Американский певец Джейсон Деруло представил гимн ЧМ-2018

Американский певец Джейсон Деруло представил официальный гимн ЧМ-2018.

Композиция "Colors" была опубликована на официальном канале исполнителя на YouTube.

Сегодня, 02:12
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№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 03:36) #
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Что это за х..ня бездарная?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 02:42) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Россия тоже немножко Латинская Америка ?
Песня норм, но к России никакого отношения не имеет, только если к ФИФА.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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