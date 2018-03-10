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В Бельгии произошел скандал из-за выбора исполнителя гимна сборной на ЧМ-2018

Королевская бельгийская футбольная ассоциация подверглась критике за выбор рэпера Damso в качестве исполнителя гимна сборной на чемпионате мира-2018, информирует AP.

Это решение раскритиковали организации, выступающие за права женщин, которых возмутил выбор исполнителя, песни которого зачастую носят оскорбительный и унизительный характер. Сам Damso подчеркнул, что в его песнях намного больше смысла, и обвинил СМИ в излишнем внимании к себе.

Сегодня - в Международный женский день ассоциация выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что не станет менять исполнителя гимна сборной. Однако спонсоры сборной Бельгии заявили, что проведут консультации по этому вопросу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Бельгии
Сегодня, 03:25
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