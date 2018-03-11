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Роман Нойштедтер: взял российское гражданство отчасти ради деда

Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер заявил, что одной из причин получения им российского гражданства стала память о деде.

"Я всю жизнь помню о своих корнях. Я наполовину немец и наполовину русский. Где бы я ни оказался и с кем бы ни общался, я всегда отвечал одинаково – что принадлежу к обеим нациям. Но раньше у меня не было возможности получить российское гражданство. Когда мне всё же выпал такой шанс, я без колебаний согласился.

Мне жаль, что деда уже нет в живых, потому что он часто мне повторял, что однажды увидит меня в составе российской сборной. Так что я принял такое решение отчасти ради него. Он бы мною гордился. Может, он и сейчас мною гордится оттуда", - приводит слова Нойштедтера RT.
Теги: Нойштедтер
Сегодня, 08:01
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 08:14) #
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Пусть не .издит! В России он без гражданства на хрен не нужен никому.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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