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Маурисио Перейра: россиянам нужно подучить английский язык к ЧМ-2018

Уругвайский полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра оценил готовность России принять чемпионат мира летом 2018 года.

"Наверное, не хватает только некоторых последних штрихов. Я бы отметил, что россиянам нужно немного подучить английский язык, чтобы иностранцам было проще объясняться, когда они приедут на матчи в самые разные города страны. А в остальном Россия вполне готова к чемпионату мира", - цитирует Перейру "Газета.ру".
Теги: Перейра
Сегодня, 08:48
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(1)
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 10:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
чтобы иностранцам было проще объясняться, когда они приедут на матчи в самые разные города страны

берешь что покрепче градусом и общаешься без проблем
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: kurbath тула (Сегодня, 09:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну не окуел ли этот Перейра
ты в гости едешь-ты учи
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
учите русский!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 09:00) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Да, я всегда, когда езжу в Финляндию, заставляю финов учить русский, что мне было удобно изьясняться.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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