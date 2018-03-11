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Дмитрий Свищев: британцам: не хотите ехать - не надо! Только людей травить не нужно

Председатель профильного комитета Госдумы Дмитрий Свищев считает, что спорт не должен быть заложником политических интриг.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. При этом британцев готовы поддержать политики из Польшы, Японии и Австралии.

"ФИФА довольно жестко отреагировал на возможность бойкота. Ни одна из стран не имеет права бойкотировать соревнования. Спорт не должен быть заложником политических интриг. Обратите внимание, что различные "странные" события происходят в преддверии крупных спортивных событий – Олимпиады, чемпионата мира. Мне кажется, это уже закономерность. Надо делать выводы, что все это четко срежиссировано на другом континенте. Людям необходимо найти жесткий аргумент, чтобы создать некую политическую ситуацию, позволяющую не приезжать на чемпионат мира.

В данном случае режиссировали ситуацию с бывшим разведчиком. Но нам-то он уже не нужен, это отработанный материал. Здесь нет руки Кремля, надо искать в другом месте. Тоже самое, я боюсь, ждет и Родченкова. Выкинут его на улицу, как собаку, а потом скажут, что это русские сделали.

Очень важно в данном случае не поддаваться на провокации и четко следовать нашей позиции. Если правда не хотят ехать, то не нужно создавать серьезные прецеденты, травить людей. Не хотите – не надо! А сейчас важное спортивное событие превращают в подобие шоу. Так нельзя", - цитирует Свищева "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 17:25
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№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
В 1984 году СССР бойкотировала Летние Олимпийские игры в Лос Анжелесе из-за беспокойства за безопасность своих спортсменов.Ничего не напоминает? Я все понимаю, только ангелов из себя строить не надо. И орать: "да пошли вы все" - плохо кончится. Даже Северная Корея это поняла. Надо как-то разговаривать хотя бы в теме спорта

питерская прошмандовка. Ты про 84-й помнишь, а про 80-й никуя. Все вы там такие...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:34) #
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Болеет за:
«Локомотив»
sssh53,
Как зачем?! игры в Лос-Анжелесе в 84году превратились в фарс. Америкосы тут же поняли что СССР вполне может пустить под откос все их пиар наработки в области спорта. БЕЗ СССР и соцлагеря тогда любое спортивное мероприятие можно было прировнять к турниру в американский футбол (никому нахрен, кроме, америкосов не нужный). К тому же, извинения, в виде игр доброй воли, оплаченные американцами, последовали тогда почти без задержек.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№7 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:25) #
  • -5
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online

Цитата: kraf
Цитата: sssh53
В 1984 году СССР бойкотировала Летние Олимпийские игры в Лос Анжелесе из-за беспокойства за безопасность своих спортсменов.

Ну, предположим, это была ответка. в 1980 году америкосы и "все прогрессивное человечество" бойкотировало Ои в СССР, использовав причину - ввод в Афганистан в 79 году наших войск. замечу согласованный ввод с законным правительством Афганистана на тот момент.

Тогда давайте либо крестик снимем, либо трусы наденем. ОИ 1980 возведен у нас в ранг величайшего спортивного достижения при отсутствие 70% ведущих спортсменов мира. И зачем отвечать-то было? А чего не поехать и не доказать всем. Устроили междусобойчик 1980, еще и на сборную Румынии по спортивной гимнастике обиделись за победу и сборной ГДР без единой звезды в футбол проиграли.
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№6 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Надо ввести эти... как их... санкции!
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№5 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:09) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sssh53
В 1984 году СССР бойкотировала Летние Олимпийские игры в Лос Анжелесе из-за беспокойства за безопасность своих спортсменов.

Ну, предположим, это была ответка. в 1980 году америкосы и "все прогрессивное человечество" бойкотировало Ои в СССР, использовав причину - ввод в Афганистан в 79 году наших войск. замечу согласованный ввод с законным правительством Афганистана на тот момент.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№4 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:04) #
  • -6
  •  (10)
online

В 1984 году СССР бойкотировала Летние Олимпийские игры в Лос Анжелесе из-за беспокойства за безопасность своих спортсменов.Ничего не напоминает? Я все понимаю, только ангелов из себя строить не надо. И орать: "да пошли вы все" - плохо кончится. Даже Северная Корея это поняла. Надо как-то разговаривать хотя бы в теме спорта
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:59) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Спорт не должен быть заложником политических интриг.

Точно, оставьте это пидорaм из МОК и их ручному ВАДА.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 17:36) #
  • -2
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online

не так. не хотят - пошли на ...!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 17:36) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Да все дело-то для нас давно ясное. Эти "игрища" шиты белыми нитками. Тот же Скрипаль . Его экстрадиции добивались в 2003 году. Дело на него завели. в 2010 году он уже прощен. Нахрен он никому не нужен. в 2018 году его убивать! никаких новых данных он уже не знает. и у Родченкова тоже самое будет.. Предатели рано или поздно от своих новых хозяев свой пинок под зад и получают.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
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