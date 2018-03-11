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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Свищев: британцам: не хотите ехать - не надо! Только людей травить не нужно
Председатель профильного комитета Госдумы Дмитрий Свищев считает, что спорт не должен быть заложником политических интриг.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. При этом британцев готовы поддержать политики из Польшы, Японии и Австралии.
"ФИФА довольно жестко отреагировал на возможность бойкота. Ни одна из стран не имеет права бойкотировать соревнования. Спорт не должен быть заложником политических интриг. Обратите внимание, что различные "странные" события происходят в преддверии крупных спортивных событий – Олимпиады, чемпионата мира. Мне кажется, это уже закономерность. Надо делать выводы, что все это четко срежиссировано на другом континенте. Людям необходимо найти жесткий аргумент, чтобы создать некую политическую ситуацию, позволяющую не приезжать на чемпионат мира.
В данном случае режиссировали ситуацию с бывшим разведчиком. Но нам-то он уже не нужен, это отработанный материал. Здесь нет руки Кремля, надо искать в другом месте. Тоже самое, я боюсь, ждет и Родченкова. Выкинут его на улицу, как собаку, а потом скажут, что это русские сделали.
Очень важно в данном случае не поддаваться на провокации и четко следовать нашей позиции. Если правда не хотят ехать, то не нужно создавать серьезные прецеденты, травить людей. Не хотите – не надо! А сейчас важное спортивное событие превращают в подобие шоу. Так нельзя", - цитирует Свищева "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что власти Великобритании обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. При этом британцев готовы поддержать политики из Польшы, Японии и Австралии.
"ФИФА довольно жестко отреагировал на возможность бойкота. Ни одна из стран не имеет права бойкотировать соревнования. Спорт не должен быть заложником политических интриг. Обратите внимание, что различные "странные" события происходят в преддверии крупных спортивных событий – Олимпиады, чемпионата мира. Мне кажется, это уже закономерность. Надо делать выводы, что все это четко срежиссировано на другом континенте. Людям необходимо найти жесткий аргумент, чтобы создать некую политическую ситуацию, позволяющую не приезжать на чемпионат мира.
В данном случае режиссировали ситуацию с бывшим разведчиком. Но нам-то он уже не нужен, это отработанный материал. Здесь нет руки Кремля, надо искать в другом месте. Тоже самое, я боюсь, ждет и Родченкова. Выкинут его на улицу, как собаку, а потом скажут, что это русские сделали.
Очень важно в данном случае не поддаваться на провокации и четко следовать нашей позиции. Если правда не хотят ехать, то не нужно создавать серьезные прецеденты, травить людей. Не хотите – не надо! А сейчас важное спортивное событие превращают в подобие шоу. Так нельзя", - цитирует Свищева "Спорт-Экспресс".
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