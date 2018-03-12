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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Йозеф Блаттер: у России никто не отнимет ЧМ-2018, все команды будут играть
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался относительно возможного бойкота Великобританией ЧМ-2018.
– Такие люди много чего говорят о России… Недавняя Олимпиада, все эти проблемы, созданные вокруг нее… Скажу одно: чемпионат мира никто не отменит. Он состоится. И все команды, пробившиеся в финальный турнир, будут играть.
– То есть у России мировой чемпионат уже не отнять?
– Нет. Понимаете, футбол сам по себе – крупнейшее явление. Прямо или косвенно в него вовлечены почти два миллиарда человек! Чемпионат мира – событие номер один. Он котируется выше Олимпийских игр. Олимпиада идет две недели. Мировое первенство – месяц. А посчитайте, сколько времени занимает его подготовка! Повторю: чемпионат мира 2018 года пройдет в России!
– Насколько серьезны, на ваш взгляд, были попытки отобрать у России право проведения ЧМ? Больше слов, эмоций или существовала реальная угроза?
– Единственная организация, которая может заявить об отмене или переносе чемпионата мира, – это ФИФА. А каковы отношения между ФИФА и Россией все прекрасно видели, когда на днях показали видеоролик – Джанни Инфантино и Владимир Путин играли в футбол.
Очень жаль, что существуют антироссийские настроения. Знаете, мне хотелось, чтобы ЧМ-2018 и ЧМ-2022 прошли бы в России и США. Поддержи мое мнение исполком, так и получилось бы. Но вместо США утвердили Катар. Благодаря действиям Саркози, на тот момент президента Франции, и Платини. Из-за них часть голосов, которые могли получить американцы, отошли к катарцам.
А представляете, как было бы здорово объединить через футбол два таких государства! Жаль, не получилось. Но, повторю и могу повторить еще много раз: никто в ФИФА никогда не ставил под сомнение проведение мирового чемпионата в России. Никогда!
– Только англичане никак не успокоятся.
– Они такие. Они и против меня выступали и выступают. Их все и все не устраивают. Англичане не умеют проигрывать, – передает слова Блаттера "СЭ".
– Такие люди много чего говорят о России… Недавняя Олимпиада, все эти проблемы, созданные вокруг нее… Скажу одно: чемпионат мира никто не отменит. Он состоится. И все команды, пробившиеся в финальный турнир, будут играть.
– То есть у России мировой чемпионат уже не отнять?
– Нет. Понимаете, футбол сам по себе – крупнейшее явление. Прямо или косвенно в него вовлечены почти два миллиарда человек! Чемпионат мира – событие номер один. Он котируется выше Олимпийских игр. Олимпиада идет две недели. Мировое первенство – месяц. А посчитайте, сколько времени занимает его подготовка! Повторю: чемпионат мира 2018 года пройдет в России!
– Насколько серьезны, на ваш взгляд, были попытки отобрать у России право проведения ЧМ? Больше слов, эмоций или существовала реальная угроза?
– Единственная организация, которая может заявить об отмене или переносе чемпионата мира, – это ФИФА. А каковы отношения между ФИФА и Россией все прекрасно видели, когда на днях показали видеоролик – Джанни Инфантино и Владимир Путин играли в футбол.
Очень жаль, что существуют антироссийские настроения. Знаете, мне хотелось, чтобы ЧМ-2018 и ЧМ-2022 прошли бы в России и США. Поддержи мое мнение исполком, так и получилось бы. Но вместо США утвердили Катар. Благодаря действиям Саркози, на тот момент президента Франции, и Платини. Из-за них часть голосов, которые могли получить американцы, отошли к катарцам.
А представляете, как было бы здорово объединить через футбол два таких государства! Жаль, не получилось. Но, повторю и могу повторить еще много раз: никто в ФИФА никогда не ставил под сомнение проведение мирового чемпионата в России. Никогда!
– Только англичане никак не успокоятся.
– Они такие. Они и против меня выступали и выступают. Их все и все не устраивают. Англичане не умеют проигрывать, – передает слова Блаттера "СЭ".
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