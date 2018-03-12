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Маурисио Перейра: вряд ли в Россию приедет много людей из Уругвая

Уругвайский полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра выразил мнение, что уругвайских болельщиков в России на чемпионате мира 2018 года будет немного.

"Люди в моей стране очень любят футбол, но я думаю, что в Россию на мундиаль доедут немногие — все-таки ваша страна находится довольно далеко от моей родины. А те, кто решится на это путешествие, с почти стопроцентной вероятностью посетят три города — Екатеринбург, Ростов и Самару, поскольку именно в них сборная Уругвая проведет три матча группового этапа против Египта, Саудовской Аравии и России", - цитирует Перейру "Газета.ру".
Сегодня, 16:20
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