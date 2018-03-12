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Эрмитажный кот Ахилл назначен оракулом ЧМ-2018

Эрмитажный кот Ахилл, который был оракулом Кубка конфедераций-2017 по футболу, выступит в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года, соответствующие бумаги уже подписаны, сообщила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

"Будет специальная пресс-конференция, и ему будет вручен паспорт болельщика. Это решение уже принято, подписаны бумаги", - сказала она.

"Р-Спорт"
Сегодня, 16:42
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№7 Написал: All_my Москва (Сегодня, 18:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
И почему наши с Запада берут только самую тупую и ненужную вырезано-->вырезаноню, которая там есть?


Потому что если заимствовать что то умное нужно долго и упорно работать, вкладывать средства, а кому это надо?


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Восьминог Пауль вряд ли ожидал такого резонанса... wink


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 17:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
за речного барана Мутко

:))) так то баран правильнее, конечно...к тому же он вроде по империалистически спикает слегка...фром харт...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: tuner (Сегодня, 17:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Это вы поторопились. Англичане собирались подвезти скунса.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 17:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Почему Эрмитажный кот? Вот забиваку придумали пусть и тащат волка.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:02) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
И почему наши с Запада берут только самую тупую и ненужную вырезано-->вырезаноню, которая там есть?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:50) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Жаль, я был за речного барана Мутко.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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