Эрмитажный кот Ахилл назначен оракулом ЧМ-2018

Эрмитажный кот Ахилл, который был оракулом Кубка конфедераций-2017 по футболу, выступит в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года, соответствующие бумаги уже подписаны, сообщила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен."Будет специальная пресс-конференция, и ему будет вручен паспорт болельщика. Это решение уже принято, подписаны бумаги", - сказала она.