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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:00
Денисова и Дзюбы по-прежнему не хватает. Черчесов огласил заявку сборной России на ближайшие игры
Денисова и Дзюбы по-прежнему не хватает. Черчесов огласил заявку сборной России на ближайшие игры
12:35
Дмитрий Сенников: "Зенит" потерял конструктив в игре, в матче с "Ростовом" действовал примитивно (3)
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11:16
Джейми Каррагера могут уволить со Sky Sports за плевок в сторону 14-летней болельщицы "МЮ" (4)
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09:52
Игорь Гамула: Манчини оставил Кокорина в запасе из-за его комментария после матча с "Лейпцигом"? (5)
Игорь Гамула: Манчини оставил Кокорина в запасе из-за его комментария после матча с "Лейпцигом"? (5)
Эрмитажный кот Ахилл назначен оракулом ЧМ-2018
Эрмитажный кот Ахилл, который был оракулом Кубка конфедераций-2017 по футболу, выступит в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года, соответствующие бумаги уже подписаны, сообщила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.
"Будет специальная пресс-конференция, и ему будет вручен паспорт болельщика. Это решение уже принято, подписаны бумаги", - сказала она.
"Р-Спорт"
"Будет специальная пресс-конференция, и ему будет вручен паспорт болельщика. Это решение уже принято, подписаны бумаги", - сказала она.
"Р-Спорт"
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