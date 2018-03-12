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В Госдуме не верят в возможный отказ англичан от поездки на ЧМ-2018

Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов прокомментировал ситуацию с возможным отказом сборной Англии от поездки на чемпионат мира — 2018.

"Возможный бойкот Англии и других стран никаким образом не повлияет на проведение чемпионата мира в России. Считаю, что они на это не пойдут. Это нагнетание обстановки. Будем надеяться, что здравый смысл все же возьмет вверх, и они откажутся от этой идеи.

В противном случае, мы все равно проведем турнир на высоком уровне. Для нас важно, чтобы таких инцидентов не было. На чемпионате мира должны участвовать сильнейшие сборные, он должен быть полноценным", - цитирует Кривоносова RT.
Сегодня, 20:27
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№1 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 22:17) #
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Болеет за:
«МЮ»
Сделайте что-нибудь, чтобы они отказались...кого там еще пришить надо?...может тогда Италия приедет...)))..и говно-болельщиков с острова не будет...газоны необрыганые лучше зацветут...)))
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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