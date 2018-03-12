Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:02
Анатолий Бышовец: вызов Габулова в сборную? Его опыт необходим в том числе и в работе с вратарями (1)
Анатолий Бышовец: вызов Габулова в сборную? Его опыт необходим в том числе и в работе с вратарями (1)
17:00
Денисова и Дзюбы по-прежнему не хватает. Черчесов огласил заявку сборной России на ближайшие игры (2)
Денисова и Дзюбы по-прежнему не хватает. Черчесов огласил заявку сборной России на ближайшие игры (2)
В Госдуме не верят в возможный отказ англичан от поездки на ЧМ-2018
Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов прокомментировал ситуацию с возможным отказом сборной Англии от поездки на чемпионат мира — 2018.
"Возможный бойкот Англии и других стран никаким образом не повлияет на проведение чемпионата мира в России. Считаю, что они на это не пойдут. Это нагнетание обстановки. Будем надеяться, что здравый смысл все же возьмет вверх, и они откажутся от этой идеи.
В противном случае, мы все равно проведем турнир на высоком уровне. Для нас важно, чтобы таких инцидентов не было. На чемпионате мира должны участвовать сильнейшие сборные, он должен быть полноценным", - цитирует Кривоносова RT.
"Возможный бойкот Англии и других стран никаким образом не повлияет на проведение чемпионата мира в России. Считаю, что они на это не пойдут. Это нагнетание обстановки. Будем надеяться, что здравый смысл все же возьмет вверх, и они откажутся от этой идеи.
В противном случае, мы все равно проведем турнир на высоком уровне. Для нас важно, чтобы таких инцидентов не было. На чемпионате мира должны участвовать сильнейшие сборные, он должен быть полноценным", - цитирует Кривоносова RT.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.