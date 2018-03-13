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Нижегородское метро увеличит штат на 468 сотрудников для безопасности ЧМ-2018

Метрополитен Нижнего Новгорода увеличит штат на 468 сотрудников для обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения в городе матчей чемпионата мира в 2018 году.

"Штат метрополитена будет увеличен на 468 человек, но это не самостоятельное решение руководства муниципального предприятия, а требование ФИФА. Увеличив на указанное число количество сотрудников, метро обеспечит требование по антитеррористической безопасности на транспорте", - сообщили в городской думе.

РИА Новости
Сегодня, 01:16
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