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Николай Валуев: ЧМ-2018 - это футбольный чемпионат, а не чемпионат чиновников

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая подчеркнула, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте ЧМ-2018 чиновниками и другими официальными представителями.

Это будет одна из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

- Англичан могут поддержать японцы, австралийцы, поляки... - Странно, что вы мне задаете такие вопросы. Самое главное, чтобы приехали не чиновники, а футболисты. Потому что это футбольный чемпионат, а не чемпионат чиновников, - передает слова Валуева "СЭ".
Сегодня, 13:26
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
так же можно сказать и про политиков.
в политике должны быть специально образованные люди, а не спортсмены, актеры, и дети подобных (типа кожевниковой)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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