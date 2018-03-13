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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: ЧМ-2018 принадлежит не нам, а всему миру
Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что политизировать обстановку вокруг чемпионата мира 2018 года не имеет никакого смысла.
"Какой может быть реакция... Мы полностью открыты. Чемпионат принадлежит не нам, а всему миру. Просто пройдет в России. Но это не российское мероприятие. Конечно, политизировать нет никакого смысла. А приезжать на турнир или нет – дело каждого человека, каждого политика. Если не хотят приезжать – это их право. Но мы в любом случае исходим из того, что футбол должен быть вне политики. В конечном итоге, чемпионат мира проводится для болельщиков, для команд, а искать какие-то поводы для политизации – бессмысленно.
Любые поводы ищутся, чтобы что-то причинить России... А мы занимаемся важным делом – готовимся к чемпионату мира по футболу. Это праздник для болельщиков, для команд. А кто приедет, как приедет – личное дело каждого. Мы будем продолжать готовиться и выполнять взятые на себя обязательства. Чемпионат мира ждут миллионы. Продажно уже 1 миллион 300 тысяч билетов. Из них около 20 тысяч выкупили британские болельщики. И я не думаю, что им важно, будут ли присутствовать на матчах политики. Их интересуют сборные", - цитирует Мутко "Спорт-Экспресс".
"Какой может быть реакция... Мы полностью открыты. Чемпионат принадлежит не нам, а всему миру. Просто пройдет в России. Но это не российское мероприятие. Конечно, политизировать нет никакого смысла. А приезжать на турнир или нет – дело каждого человека, каждого политика. Если не хотят приезжать – это их право. Но мы в любом случае исходим из того, что футбол должен быть вне политики. В конечном итоге, чемпионат мира проводится для болельщиков, для команд, а искать какие-то поводы для политизации – бессмысленно.
Любые поводы ищутся, чтобы что-то причинить России... А мы занимаемся важным делом – готовимся к чемпионату мира по футболу. Это праздник для болельщиков, для команд. А кто приедет, как приедет – личное дело каждого. Мы будем продолжать готовиться и выполнять взятые на себя обязательства. Чемпионат мира ждут миллионы. Продажно уже 1 миллион 300 тысяч билетов. Из них около 20 тысяч выкупили британские болельщики. И я не думаю, что им важно, будут ли присутствовать на матчах политики. Их интересуют сборные", - цитирует Мутко "Спорт-Экспресс".
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