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Член Парламента Великобритании о работе Моуринью на RT: это кровавые деньги из российской казны

Член Парламента Великобритании Крис Брайант раскритиковал решение главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сотрудничать с российскими телеканалами на ЧМ-2018.

Моуринью будет работать экспертом по ходу ЧМ-2018. В английских СМИ также появилась информация, что Моуринью заработает за 5 дней работы более миллиона фунтов стерлингов.

"Я считаю, что это кровавые деньги, которые будут выплачены прямиком из российской государственной казны", - цитирует Брайанта The Independent.
Теги: Моуринью
Сегодня, 22:24
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9
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№9 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 23:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Британский клоун, что еще сказать. Типа нашего Жирика.

У нас захарова и милонов чего стоят. Согласен


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№8 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 23:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Британский клоун, что еще сказать. Типа нашего Жирика.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: Седой Россия (Сегодня, 22:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Их туда специально таких набирают? ДБ


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№6 Написал: Clover (Сегодня, 22:56) #
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Кадилаки ты не видел


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
А в чём кровавость то, он объяснить не желает? Вообще то это не кровавые деньги, а кровные деньги российского народа. Деньги за недра, принадлежащие народу и никому более.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нельзя ли распылить ядовитый газ по всей Британии?
Этот рассадник содомитов уже утомил...


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
сцуко, если человек- дурак, то он- английский парламентарий.

кроме того, можно поинтересоваться происхождением сокровищ британской короны и аристократии..
небось, на радуге эльфы накопали ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
ахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахахахахахахахах
у меня уже слов нет
устал от них смеяться)идиоты)
да и едет португалец (не британец), так-то. в нерабочее время (тренером) - это сугубо его дело


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бред сумасшедшего...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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