Член Парламента Великобритании о работе Моуринью на RT: это кровавые деньги из российской казны

Член Парламента Великобритании Крис Брайант раскритиковал решение главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сотрудничать с российскими телеканалами на ЧМ-2018.Моуринью будет работать экспертом по ходу ЧМ-2018. В английских СМИ также появилась информация, что Моуринью заработает за 5 дней работы более миллиона фунтов стерлингов."Я считаю, что это кровавые деньги, которые будут выплачены прямиком из российской государственной казны", - цитирует Брайанта The Independent.