Канада готова сразу выделить 5 миллионов канадских долларов на проведение ЧМ-2026

Правительство Канады дало обещание финансово поддержать объединенную заявку от Северной Америки на проведение чемпионата мира в 2026 году в случае ее победы. Об этом во вторник заявила министр науки, спорта и делам инвалидов страны Кирсти Данкан."[Проведение турнира] полезно для наших спортсменов, для нашего общества, нашей экономики и нашей репутации, как страны, являющейся [одним из] мировых лидеров в области спорта", - сказала Данкан.Министр пообещала, что в случае победы заявки от Канады, США и Мексики Оттава сразу выделит 5 млн канадских долларов ($3,9 млн) на "первостепенные мероприятия по ее реализации".