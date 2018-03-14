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Арены тестовых игр к ЧМ-2018 с участием клубов РФПЛ смогут быть заполнены на 70%

Стадионы, построенные к предстоящему чемпионату мира, на которых будут проводиться тестовые матчи с участием команд РФПЛ, смогут быть заполнены на 70%, сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.

"ФИФА требует большую заполняемость стадиона на тестовых матчах. Мы будем стараться это делать. На 70% заполнить арены сможем там, где проводятся матчи с командами РФПЛ. В тех регионах, где это не получается, где играют, например, команды ПФЛ и ФНЛ, городам придется проводить акции. Приводить бесплатно студентов, например. Все делается для того, чтобы протестировать стадионы. Если будем понимать, что не добираем по количеству, всегда есть возможность пригласить бесплатно людей и выполнить те задачи, которые мы должны решить на тестовых матчах. Этим занимаются администрации городов и областей, все понимают ситуацию", - цитирует Мейтина РИА.
Теги: Мейтин
Сегодня, 04:51
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