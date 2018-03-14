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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Глава Немецкого футбольного союза не поддерживает идею бойкота ЧМ-2018
Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель не считает правильным бойкотирование чемпионата мира-2018.
"Немецкий футбольный союз опирается на практику диалога, а не бойкота. Мосты между людьми должны преодолевать воинственные настроения. Бойкот ничего не изменит.
Олимпиада в Южной Корее показала, что спорт может успокоить конфликтную ситуацию, объединив людей", – передает слова Гринделя "Sportbox" со ссылкой на Bild.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что Англия может пропустить грядущий турнир из-за трагического инцидента в городе Солсбери, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом.
"Немецкий футбольный союз опирается на практику диалога, а не бойкота. Мосты между людьми должны преодолевать воинственные настроения. Бойкот ничего не изменит.
Олимпиада в Южной Корее показала, что спорт может успокоить конфликтную ситуацию, объединив людей", – передает слова Гринделя "Sportbox" со ссылкой на Bild.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что Англия может пропустить грядущий турнир из-за трагического инцидента в городе Солсбери, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом.
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