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Глава Немецкого футбольного союза не поддерживает идею бойкота ЧМ-2018

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель не считает правильным бойкотирование чемпионата мира-2018.

"Немецкий футбольный союз опирается на практику диалога, а не бойкота. Мосты между людьми должны преодолевать воинственные настроения. Бойкот ничего не изменит.

Олимпиада в Южной Корее показала, что спорт может успокоить конфликтную ситуацию, объединив людей", – передает слова Гринделя "Sportbox" со ссылкой на Bild.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Англия может пропустить грядущий турнир из-за трагического инцидента в городе Солсбери, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом.
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 12:19
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 14:20) #
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Болеет за:
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Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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