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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Британские министры и члены королевской семьи не приедут на ЧМ-2018
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отменит двусторонние встречи с Россией на высоком уровне, сообщает AP.
Отмечается, что представители правительства Великобритании и королевской семью не поедут на чемпионат мира в Россию. Причиной стало дело бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля, который был отравлен на территории Великобритании. По мнению членов Соединенного Королевства, чиновники должны бойкотировать турнир в России.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Отмечается, что представители правительства Великобритании и королевской семью не поедут на чемпионат мира в Россию. Причиной стало дело бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля, который был отравлен на территории Великобритании. По мнению членов Соединенного Королевства, чиновники должны бойкотировать турнир в России.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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