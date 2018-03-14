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Британские министры и члены королевской семьи не приедут на ЧМ-2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отменит двусторонние встречи с Россией на высоком уровне, сообщает AP.

Отмечается, что представители правительства Великобритании и королевской семью не поедут на чемпионат мира в Россию. Причиной стало дело бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля, который был отравлен на территории Великобритании. По мнению членов Соединенного Королевства, чиновники должны бойкотировать турнир в России.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Сегодня, 17:00
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(1)
№21 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 18:13) #
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online

Бриты с возу- меньше навозу)))
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Эти англы уже сколько наших бывших поубивали


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№19 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
ну пожааалуйста... weary

Давайте поскорбим, в эту горькую для нас минуту.
Думаю, наше руководство найдёт в себе силы, и не отменит Чемпионат мира, в связи с такой страшной для всех новостью.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№18 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:00) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Да и пес с ними.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№17 Написал: етер Москва (Сегодня, 17:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пойду прям об стенкой головой побьюсь - какая потеря))


--------------------
Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было..
Регистрация: 7.12.2017 [жалоба]
№16 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 17:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ZiNTeR,
я же указала источник


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№15 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:53) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
какое счастье!))


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№14 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 17:49) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ну теперь дело за сборной.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№13 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 17:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Miss_Z
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила 14 марта о том, что сборная Великобритании не поедет на чемпионат мира по футболу, сообщает британское агентство Reuters. Такое решение было принято в рамках ответа Лондона на отравление Сергея Скрипаля, в причастности к которому Мэй обвинила Россию.
REGNUM16:00

блин, она не в курсе...

Где вы этот бред то нашли? Премьер-министр Великобритании не имеет никаких прав делать заявления от имени FA (Футбольной Ассоциации - что представляет Англию в ФИФА)
Разницу чувствуете?
...
Ага - до меня тоже дошло не сразу. Ведь сборная Великобритании действительно ни на какой ЧМ не поедет... :) Где нашли то это ископаемое? :)


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014 [жалоба]
№12 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:43) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ну и накуй пошли, и они и ЧЛЕНЫ семей smiley
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№11 Написал: checkmate (Сегодня, 17:40) #
  • -6
  •  (10)

Это позор для России.
Регистрация: 21.02.2016 [жалоба]
№10 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:39) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
О ужас, горе то какое!! Как же жить то теперь? Невозможно даже представить чемпионат мира в России без британских членов.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№9 Написал: realist12 (Сегодня, 17:37) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Рубин»
Ну как...., как после это жить?!!!
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№8 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 17:37) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила 14 марта о том, что сборная Великобритании не поедет на чемпионат мира по футболу, сообщает британское агентство Reuters. Такое решение было принято в рамках ответа Лондона на отравление Сергея Скрипаля, в причастности к которому Мэй обвинила Россию.
REGNUM16:00

блин, она не в курсе...


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№7 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 17:33) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
С самого начала не хотели ехать Искали повод, вот его и придумали. Теперь дело за футболистам. Что теперь для них придумают.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№6 Написал: Clover (Сегодня, 17:31) #
  • +2
  •  (12)
online

Как жидь? Пойду приму 300 капель эфирной валерьянки...


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:24) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну пожааалуйста... weary


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 17:15) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Баба с возу... Воздух чище...

Достало это уже. Вечно трындели - презумпция невиновности...презумпция невиновности... А тут доказательств ноль, но виноватого НАДО назначить.
Кому он, нах, сдался - травить его, обостряя ситуацию вокруг ЧМ18 и так уже бритами перегретую?! Человека посадили на 13 лет за конкретное предательство - шпионаж в пользу Великобритании. в 2010 году помиловали, обменяли на наших. а через 8 лет, дабы этим тупорылым было легче нас обвинить в патологической мстительности, отравили?
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№3 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 17:09) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
счастье то какое!!! вот и нам повезло blush


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
№2 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 17:06) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Не приедут...Я сейчас разрыдаюсь....
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:02) #
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
И пидорам своим посоветуйте остаться


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
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