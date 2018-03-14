Британские министры и члены королевской семьи не приедут на ЧМ-2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отменит двусторонние встречи с Россией на высоком уровне, сообщает AP.Отмечается, что представители правительства Великобритании и королевской семью не поедут на чемпионат мира в Россию. Причиной стало дело бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля, который был отравлен на территории Великобритании. По мнению членов Соединенного Королевства, чиновники должны бойкотировать турнир в России.Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.