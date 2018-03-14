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Во время ЧМ-2018 Россию могут посетить до 50 тысяч египетских фанатов

Около 50 тысяч египетских туристов планируют посетить Россию во время чемпионата мира.

"Многие египетские болельщики хотят посетить Россию и матчи по футболу. Мы ожидаем, что Россию посетят 50 тысяч египтян, от 20 до 50 тысяч", - рассказал советник министра туризма Египта Амр эль-Эзаби.

Напомним, сборная Египта попала в результате жеребьевки в группу А, где кроме сборной России встретится с командами Саудовской Аравии и Уругвая.

"Р-Спорт"
Теги: Сборная Египта
Сегодня, 17:13
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