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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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17:39
Сергей Кирьяков: у ЦСКА есть шанс пройти "Лион", в противостоянии "Локо" с "Атлетико" чудо вряд ли случится (6)
Сергей Кирьяков: у ЦСКА есть шанс пройти "Лион", в противостоянии "Локо" с "Атлетико" чудо вряд ли случится (6)
16:42
Алексей Миранчук: слова Симеоне было приятно услышать, но это никак не повлияло на нас с братом (видео) (1)
Алексей Миранчук: слова Симеоне было приятно услышать, но это никак не повлияло на нас с братом (видео) (1)
14:06
Диего Симеоне: меня всегда что-то заботит, уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед (1)
Диего Симеоне: меня всегда что-то заботит, уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед (1)
12:42
Сергей Игнашевич: в ЦСКА есть игроки, которые мне в сыновья годятся, это забавно, но это футбол (7)
Сергей Игнашевич: в ЦСКА есть игроки, которые мне в сыновья годятся, это забавно, но это футбол (7)
09:03
Борис Игнатьев: вне зависимости от того, как будет играть Денисов, в состав сборной он не попадет (8)
Борис Игнатьев: вне зависимости от того, как будет играть Денисов, в состав сборной он не попадет (8)
08:23
Паулу Фонсека: мы были лучше "Ромы" (3)
Паулу Фонсека: мы были лучше "Ромы" (3)
Опубликован график подготовки сборной России во время мартовского сбора
Опубликован график подготовки национальной сборной России к контрольным матчам со сборными Бразилии (23 марта, Москва, стадион "Лужники", 19:00) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург", 18:50).
18 марта (воскресенье)
Сбор. УТЦ "Новогорск.
15:00. Тренировка. База ФК "Динамо". "Новогорск". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 15.00 до 15:20). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
19 марта (понедельник)
11:30. Тренировка. Стадион "Арена Химки" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
20 марта (вторник)
11:30. Тренировка. Стадион "Арена Химки". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
21 марта (среда)
11:30. Тренировка. Место уточняется. (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
22 марта (четверг)
11:30. Тренировка. Стадион "Лужники". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50).
12:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и одного из игроков в пресс-центре стадиона "Лужники".
23 марта (пятница)
19:00. Контрольный матч. Россия – Бразилия. Москва. Стадион "Лужники".
24 марта (суббота)
11:30. Тренировка. Место уточняется. (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
25 марта (воскресенье)
11:00. Место уточняется. (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:00 до 11:20). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
Вылет в Санкт-Петербург.
26 марта (понедельник)
15:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и одного из игроков в пресс-центре стадиона "Санкт-Петербург".
16:00. Предыгровая тренировка на стадионе "Санкт-Петербург" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 16:00 до 16:20).
27 марта (вторник)
18:50. Контрольный матч. Россия – Франция. Санкт-Петербург. Стад
18 марта (воскресенье)
Сбор. УТЦ "Новогорск.
15:00. Тренировка. База ФК "Динамо". "Новогорск". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 15.00 до 15:20). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
19 марта (понедельник)
11:30. Тренировка. Стадион "Арена Химки" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
20 марта (вторник)
11:30. Тренировка. Стадион "Арена Химки". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
21 марта (среда)
11:30. Тренировка. Место уточняется. (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
22 марта (четверг)
11:30. Тренировка. Стадион "Лужники". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50).
12:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и одного из игроков в пресс-центре стадиона "Лужники".
23 марта (пятница)
19:00. Контрольный матч. Россия – Бразилия. Москва. Стадион "Лужники".
24 марта (суббота)
11:30. Тренировка. Место уточняется. (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
25 марта (воскресенье)
11:00. Место уточняется. (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:00 до 11:20). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
Вылет в Санкт-Петербург.
26 марта (понедельник)
15:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и одного из игроков в пресс-центре стадиона "Санкт-Петербург".
16:00. Предыгровая тренировка на стадионе "Санкт-Петербург" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 16:00 до 16:20).
27 марта (вторник)
18:50. Контрольный матч. Россия – Франция. Санкт-Петербург. Стад
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