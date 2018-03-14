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Опубликован график подготовки сборной России во время мартовского сбора

Опубликован график подготовки национальной сборной России к контрольным матчам со сборными Бразилии (23 марта, Москва, стадион "Лужники", 19:00) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург", 18:50).

18 марта (воскресенье)

Сбор. УТЦ "Новогорск.

15:00. Тренировка. База ФК "Динамо". "Новогорск". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 15.00 до 15:20). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.

19 марта (понедельник)

11:30. Тренировка. Стадион "Арена Химки" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.

20 марта (вторник)

11:30. Тренировка. Стадион "Арена Химки". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.

21 марта (среда)

11:30. Тренировка. Место уточняется. (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.

22 марта (четверг)

11:30. Тренировка. Стадион "Лужники". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50).

12:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и одного из игроков в пресс-центре стадиона "Лужники".

23 марта (пятница)

19:00. Контрольный матч. Россия – Бразилия. Москва. Стадион "Лужники".

24 марта (суббота)

11:30. Тренировка. Место уточняется. (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.

25 марта (воскресенье)

11:00. Место уточняется. (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:00 до 11:20). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.

Вылет в Санкт-Петербург.

26 марта (понедельник)

15:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и одного из игроков в пресс-центре стадиона "Санкт-Петербург".

16:00. Предыгровая тренировка на стадионе "Санкт-Петербург" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 16:00 до 16:20).

27 марта (вторник)

18:50. Контрольный матч. Россия – Франция. Санкт-Петербург. Стад
Теги: Сборная России
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