Опубликован график подготовки сборной России во время мартовского сбора

Опубликован график подготовки национальной сборной России к контрольным матчам со сборными Бразилии (23 марта, Москва, стадион "Лужники", 19:00) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург", 18:50).Сбор. УТЦ "Новогорск.15:00. Тренировка. База ФК "Динамо". "Новогорск". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 15.00 до 15:20). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.11:30. Тренировка. Стадион "Арена Химки" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.11:30. Тренировка. Стадион "Арена Химки". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.21 марта (среда)11:30. Тренировка. Место уточняется. (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.11:30. Тренировка. Стадион "Лужники". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50).12:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и одного из игроков в пресс-центре стадиона "Лужники".19:00. Контрольный матч. Россия – Бразилия. Москва. Стадион "Лужники".11:30. Тренировка. Место уточняется. (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.11:00. Место уточняется. (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:00 до 11:20). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.Вылет в Санкт-Петербург.15:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и одного из игроков в пресс-центре стадиона "Санкт-Петербург".16:00. Предыгровая тренировка на стадионе "Санкт-Петербург" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 16:00 до 16:20).18:50. Контрольный матч. Россия – Франция. Санкт-Петербург. Стад