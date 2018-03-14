Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Членство Федерации футбола Пакистана в ФИФА восстановлено

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отменить временную дисквалификацию Федерации футбола Пакистана.

По информации пресс-службы организации, членство Пакистана в ФИФА восстановлено после возвращения контроля над офисами и счетами Федерации футбола.

Ранее ФИФА временно приостановила членство Федерации футбола Пакистана. Такое решение было принято из-за того, что офисы и счета Федерации футбола Пакистана остаются под контролем назначенного судом администратора. Это, в свою очередь, является нарушением обязательств по управлению делами организации без влияния третьей стороны.

Пакистану было выдвинуто требование вернуть представителям организации контроль над офисами и счетами Федерации.

"Газета.ру"
Сегодня, 19:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.