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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Членство Федерации футбола Пакистана в ФИФА восстановлено
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отменить временную дисквалификацию Федерации футбола Пакистана.
По информации пресс-службы организации, членство Пакистана в ФИФА восстановлено после возвращения контроля над офисами и счетами Федерации футбола.
Ранее ФИФА временно приостановила членство Федерации футбола Пакистана. Такое решение было принято из-за того, что офисы и счета Федерации футбола Пакистана остаются под контролем назначенного судом администратора. Это, в свою очередь, является нарушением обязательств по управлению делами организации без влияния третьей стороны.
Пакистану было выдвинуто требование вернуть представителям организации контроль над офисами и счетами Федерации.
"Газета.ру"
По информации пресс-службы организации, членство Пакистана в ФИФА восстановлено после возвращения контроля над офисами и счетами Федерации футбола.
Ранее ФИФА временно приостановила членство Федерации футбола Пакистана. Такое решение было принято из-за того, что офисы и счета Федерации футбола Пакистана остаются под контролем назначенного судом администратора. Это, в свою очередь, является нарушением обязательств по управлению делами организации без влияния третьей стороны.
Пакистану было выдвинуто требование вернуть представителям организации контроль над офисами и счетами Федерации.
"Газета.ру"
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