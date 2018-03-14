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МИД Великобритании советует болельщикам быть бдительными во время ЧМ-2018

МИД Великобритании советует болельщикам быть бдительными во время посещения чемпионата мира-2018.

"Новый совет от Министерства иностранных дел Великобритании для тех, кто планирует отправиться в Россию на чемпионат мира: "В связи с ростом политической напряжённости между Великобританией и Россией вы должны быть осведомлены о возможных антибританских настроениях и притеснениях в это время". Во избежание антибританских настроений и притеснений правительство советует гражданам Великобритании, которые собираются в Россию, "оставаться бдительными, избегать любых протестов и демонстраций, а также не высказываться публично о политических событиях", - написал в твиттере журналист АР Роб Харрис.
Сегодня, 20:15
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(2)
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Ага, периферия))) это ты по какому показателю такой эпитет применил, уже ль по экономическому? Может по уровню жителей этой периферии?))))

сэр, идите нах...целуйте этих жителей в их уровень


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:35) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Домашних пирожков с собой не берите - свои же отравят ради того, что бы нас обвинить.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:31) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
периферия решила о себе напомнить...впрочем правильно своих болельщиков предостерегает, пущай не выё6ываются особо


Ага, периферия))) это ты по какому показателю такой эпитет применил, уже ль по экономическому? Может по уровню жителей этой периферии?))))


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№3 Написал: nogomyach Россия (Сегодня, 21:25) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
МИД Великобритании советует болельщикам быть бздительными
Так надёжнее будет.


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Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
о возможных антибританских настроениях и притеснениях


ну а куле..
пиво есть, а лягушатников у нас тут нет.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:33) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
периферия решила о себе напомнить...впрочем правильно своих болельщиков предостерегает, пущай не выё6ываются особо


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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