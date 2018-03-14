МИД Великобритании советует болельщикам быть бдительными во время ЧМ-2018

МИД Великобритании советует болельщикам быть бдительными во время посещения чемпионата мира-2018."Новый совет от Министерства иностранных дел Великобритании для тех, кто планирует отправиться в Россию на чемпионат мира: "В связи с ростом политической напряжённости между Великобританией и Россией вы должны быть осведомлены о возможных антибританских настроениях и притеснениях в это время". Во избежание антибританских настроений и притеснений правительство советует гражданам Великобритании, которые собираются в Россию, "оставаться бдительными, избегать любых протестов и демонстраций, а также не высказываться публично о политических событиях", - написал в твиттере журналист АР Роб Харрис.