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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ФИФА продлила отстранение главы Бразильской конфедерации футбола
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение продлить дисквалификацию президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Марко Поло дель Неро от участия в любой связанной с футболом деятельности.
По информации пресс-службы ФИФА, отстранение дель Неро продлено на 45 дней. Изначально глава CBF был дисквалифицирован на 90 дней с 15 декабря 2017 года.
В отношении дель Неро ведется расследование по подозрению в коррупции. Из-за это в ФИФА приняли решение временно отстранить чиновника. Сообщается, что срок, который вступает в силу с 15 декабря 2017 года, может быть продлен на 45 дней.
Дель Неро подозревается в коррупции после скандала, произошедшего 27 мая 2015 года, когда многие высокопоставленные чиновники ФИФА были задержаны по обвинению в даче и получении взяток. Президент CBF покинул Цюрих сразу после двух волн арестов. Отмечается, что дель Неро числится в списке лиц, в отношении которых ФБР проводит антикоррупционное расследование по делу о контрактах, касающихся предоставления услуг во время чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии.
"Газета.ру"
По информации пресс-службы ФИФА, отстранение дель Неро продлено на 45 дней. Изначально глава CBF был дисквалифицирован на 90 дней с 15 декабря 2017 года.
В отношении дель Неро ведется расследование по подозрению в коррупции. Из-за это в ФИФА приняли решение временно отстранить чиновника. Сообщается, что срок, который вступает в силу с 15 декабря 2017 года, может быть продлен на 45 дней.
Дель Неро подозревается в коррупции после скандала, произошедшего 27 мая 2015 года, когда многие высокопоставленные чиновники ФИФА были задержаны по обвинению в даче и получении взяток. Президент CBF покинул Цюрих сразу после двух волн арестов. Отмечается, что дель Неро числится в списке лиц, в отношении которых ФБР проводит антикоррупционное расследование по делу о контрактах, касающихся предоставления услуг во время чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии.
"Газета.ру"
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