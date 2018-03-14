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Валерий Газзаев: пусть отсутствие британского премьера на трибунах ЧМ-2018 будет самым большим несчастьем в нашей жизни

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") выразил мнение, что не стоит расстраиваться из-за отказа британских официальных лиц приехать в Россию на чемпионат мира.

"Чемпионат мира проводится прежде всего для болельщиков, которые его очень ждут, несмотря ни на что. Уверен, и все мы, и они переживут отсутствие на трибунах британских официальных лиц и членов королевской семьи Великобритании. Не стоит из-за этого расстраиваться и переживать. От этого мы точно не похудеем, и пусть отсутствие британского премьера на трибунах будет самым большим несчастьем в нашей жизни", - цитирует Газзаева ТАСС.
Теги: Газзаев
Сегодня, 21:10
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№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Звучит как тост.


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да ну их нахер. Отравят своих болельщиков , а нас обвинят. Пусть все дома сидят.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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