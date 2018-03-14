ФИФА прокомментировала отказ правительства Британии ехать в Россию на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на решение членов правительства Великобритании не ехать в Россию на чемпионат мира 2018 года.В организации выразили уверенность, что данное заявление не отразится на зрелищности турнира."Как всемирный руководящий орган в футболе, ФИФА стремится обеспечить успешное проведение чемпионата мира 2018 года в России. ФИФА и местный организационный комитет полностью уверены, что все 32 команды-участницы турнира и футбольные болельщики по всему миру сделают эти соревнования еще одним запоминающимся событием. Что касается административного и дипломатического представительства на чемпионате мира по футболу, то каждая страна принимает решение об этом самостоятельно", — говорится в заявлении.