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ФИФА прокомментировала отказ правительства Британии ехать в Россию на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на решение членов правительства Великобритании не ехать в Россию на чемпионат мира 2018 года.

В организации выразили уверенность, что данное заявление не отразится на зрелищности турнира.

"Как всемирный руководящий орган в футболе, ФИФА стремится обеспечить успешное проведение чемпионата мира 2018 года в России. ФИФА и местный организационный комитет полностью уверены, что все 32 команды-участницы турнира и футбольные болельщики по всему миру сделают эти соревнования еще одним запоминающимся событием. Что касается административного и дипломатического представительства на чемпионате мира по футболу, то каждая страна принимает решение об этом самостоятельно", — говорится в заявлении.

"Газета.ru"
Вчера, 23:25
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(6)
№4 Написал: yuri II Там, за облаками (Сегодня, 00:15) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Lokoflesh
Вот и посмотрим, насколько озлоблены англы проигрышем проведения ЧМ на своей территории.
Если все-же не поедут, то прям край для них как обижены, но и пипец им конечно будет от ФИФА. Могут сосать бамбук еще лет восемь, до ЧМ-2016 года.

До чего? Жопой по клавиатуре елозил?


Саня, ну шо ты злой сегодня такой?
Регистрация: 12.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lokoflesh
Вот и посмотрим, насколько озлоблены англы проигрышем проведения ЧМ на своей территории.
Если все-же не поедут, то прям край для них как обижены, но и пипец им конечно будет от ФИФА. Могут сосать бамбук еще лет восемь, до ЧМ-2016 года.

До чего? Жопой по клавиатуре елозил?


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№2 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Вчера, 23:39) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Реал»
Дипломатично сказали, что всем абсолютно похер
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:37) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот и посмотрим, насколько озлоблены англы проигрышем проведения ЧМ на своей территории.
Если все-же не поедут, то прям край для них как обижены, но и пипец им конечно будет от ФИФА. Могут сосать бамбук еще лет восемь, до ЧМ-2016 года.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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