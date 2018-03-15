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Алексей Сорокин: это выбор каждого болельщика – ехать на чемпионат мира или не ехать

Генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что сожалеет о несоблюдении Великобританией принципа "футбол вне политики".

"Это выбор каждого болельщика – ехать на чемпионат мира или не ехать. Никаких изменений в качестве проведения турнира это не повлечет за собой, по-прежнему намерены организовать все на высочайшем уровне. Жаль, что не все придерживаются принципа, заключающегося в том, что футбол вне политики", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".

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Теги: Сорокин
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