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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Дмитрий Булыкин: в футболе много примеров, когда команда после 3:0 не могла пройти в следующий круг (6)
Никита Симонян: будем верить, что сборная России достойно выступит на ЧМ-2018
Первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал о проблемах сборной России в преддверии домашнего чемпионата мира.
"Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов рассказал о текущей ситуации в главной команде страны. Конечно, бич любого тренера – это травмы. Тяжёлые повреждения получили Джикия, Васин, завершили карьеру в сборной братья Березуцкие… Но нужно отдать должное главному тренеру – он оптимист, считает, что найдёт выход из сложившегося положения. Будем верить, что наша команда достойно выступит на ЧМ-2018! А пока нашу национальную команду ждёт серьёзнейшая проверка в лице Бразилии и Франции», – цитирует Симоняна официальный сайт РФС.
"Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов рассказал о текущей ситуации в главной команде страны. Конечно, бич любого тренера – это травмы. Тяжёлые повреждения получили Джикия, Васин, завершили карьеру в сборной братья Березуцкие… Но нужно отдать должное главному тренеру – он оптимист, считает, что найдёт выход из сложившегося положения. Будем верить, что наша команда достойно выступит на ЧМ-2018! А пока нашу национальную команду ждёт серьёзнейшая проверка в лице Бразилии и Франции», – цитирует Симоняна официальный сайт РФС.
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