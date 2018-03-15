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Никита Симонян: будем верить, что сборная России достойно выступит на ЧМ-2018

Первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал о проблемах сборной России в преддверии домашнего чемпионата мира.

"Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов рассказал о текущей ситуации в главной команде страны. Конечно, бич любого тренера – это травмы. Тяжёлые повреждения получили Джикия, Васин, завершили карьеру в сборной братья Березуцкие… Но нужно отдать должное главному тренеру – он оптимист, считает, что найдёт выход из сложившегося положения. Будем верить, что наша команда достойно выступит на ЧМ-2018! А пока нашу национальную команду ждёт серьёзнейшая проверка в лице Бразилии и Франции», – цитирует Симоняна официальный сайт РФС.
Теги: Симонян Сборная России
Сегодня, 19:13
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№4 Написал: romazab romazab (Сегодня, 19:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: romazab
А может Кержа вместа Черчеса голубое шопито пропихнет?

хуже точно не станет

Цитата: Black Fox
Цитата: romazab
А может Кержа вместа Черчеса голубое шопито пропихнет?

хуже точно не станет

Поэтому наша сборная в опе, а с приходом кержа, сроки продлятся


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: romazab
А может Кержа вместа Черчеса голубое шопито пропихнет?

хуже точно не станет


--------------------
Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: romazab romazab (Сегодня, 19:25) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А может Кержа вместа Черчеса голубое шопито пропихнет?


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
НЕ ВЕРЮ..........Совсем.....осталось 3 месяца, а сбооной НЕТ.
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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