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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (7)
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А вы верите в чудеса? Три российских клуба попытаются прорваться в четвертьфинал Лиги Европы (5)
Рэпер Мот поставил 10 миллионов рублей на победу сборной России на ЧМ-2018
Артист лейбла "Блэк Стар", рэп-исполнитель Мот поставил на победу сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году сумму, сопоставимую с доходом от его московского концерта, - 10 млн рублей.
Матвей Мельников внес сумму на депозит одной из популярных букмекерских контор.
Коэффициент на победу сборной России на ЧМ-2018 варьируется в зависимости от букмекерской конторы и равняется примерно 40. Это означает, что в случае победы россиян на чемпионате мира Мот выиграет порядка 400 млн рублей.
Sport24.ru
Матвей Мельников внес сумму на депозит одной из популярных букмекерских контор.
Коэффициент на победу сборной России на ЧМ-2018 варьируется в зависимости от букмекерской конторы и равняется примерно 40. Это означает, что в случае победы россиян на чемпионате мира Мот выиграет порядка 400 млн рублей.
Sport24.ru
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