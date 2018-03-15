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Рэпер Мот поставил 10 миллионов рублей на победу сборной России на ЧМ-2018

Артист лейбла "Блэк Стар", рэп-исполнитель Мот поставил на победу сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году сумму, сопоставимую с доходом от его московского концерта, - 10 млн рублей.

Матвей Мельников внес сумму на депозит одной из популярных букмекерских контор.

Коэффициент на победу сборной России на ЧМ-2018 варьируется в зависимости от букмекерской конторы и равняется примерно 40. Это означает, что в случае победы россиян на чемпионате мира Мот выиграет порядка 400 млн рублей.

Sport24.ru
Сегодня, 20:35
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№13 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 22:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ни всех война стороной обошла .


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№12 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 21:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
он крещенный?


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№11 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:10) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Он не мот, он идиот...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№10 Написал: Игорь футболист г.Самара (Сегодня, 20:59) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Если ЧМ пробойкотируют все ведущие команды мира по футболу, то вполне возможно. Как пить дать Мот обладает тайной информацией, идущей из Лондона.


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
№9 Написал: Тот кто тебя шпилит (Сегодня, 20:59) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сказочный долбаёб

лучше бы эти десять лямов в детский дом занёс
Регистрация: 15.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 20:56) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Нехило рубанет laughing Хотя, он же мот


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
кто это?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№6 Написал: Alter ego (Сегодня, 20:50) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
имя обязывает?
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это больше похоже на отмывку бабла.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 20:46) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
а ведь мог отдать на лечение ребёнку


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ставка будет проёбана уже после двух игр сборной.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: tuner (Сегодня, 20:37) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Точно мот, взял и промотал червонец.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
мы займем в группе 3-4 место...
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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