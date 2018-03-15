Рэпер Мот поставил 10 миллионов рублей на победу сборной России на ЧМ-2018

Артист лейбла "Блэк Стар", рэп-исполнитель Мот поставил на победу сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году сумму, сопоставимую с доходом от его московского концерта, - 10 млн рублей.Матвей Мельников внес сумму на депозит одной из популярных букмекерских контор.Коэффициент на победу сборной России на ЧМ-2018 варьируется в зависимости от букмекерской конторы и равняется примерно 40. Это означает, что в случае победы россиян на чемпионате мира Мот выиграет порядка 400 млн рублей.