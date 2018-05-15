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Сборная Германии назвала расширенный состав на ЧМ-2018
Стала известна расширенная заявка сборной Германии на чемпионат мира в России.
Напомним, чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе турнира немцы сыграют в квартете С с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.
Вратари: Бернд Лено («Байер»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Пари Сен-Жермен»).
Защитники: Жером Боатенг («Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Йонас Хектор («Кёльн»), Матс Хуммельс, Йозуа Киммих (оба – «Бавария»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария»), Джонатан Та («Байер»).
Полузащитники и нападающие: Юлиан Брандт («Байер»), Юлиан Дракслер («Пари Сен-Жермен»), Марио Гомес («Штутгарт»), Леон Горецка («Шальке-04»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Томас Мюллер («Бавария»), Месут Озил («Арсенал»), Нильс Петерсен («Фрайбург»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Себастьян Руди («Бавария»), Лерой Зане («Манчестер Сити»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).
Напомним, чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе турнира немцы сыграют в квартете С с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.
Вратари: Бернд Лено («Байер»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Пари Сен-Жермен»).
Защитники: Жером Боатенг («Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Йонас Хектор («Кёльн»), Матс Хуммельс, Йозуа Киммих (оба – «Бавария»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария»), Джонатан Та («Байер»).
Полузащитники и нападающие: Юлиан Брандт («Байер»), Юлиан Дракслер («Пари Сен-Жермен»), Марио Гомес («Штутгарт»), Леон Горецка («Шальке-04»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Томас Мюллер («Бавария»), Месут Озил («Арсенал»), Нильс Петерсен («Фрайбург»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Себастьян Руди («Бавария»), Лерой Зане («Манчестер Сити»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).
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