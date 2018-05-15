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Грозный Амкар
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Валерий Рейнгольд: Черчесов и Дзюбу в сборную не вернул бы - уверен, там на него кто-то из высокого начальства надавил
Известный в прошлом нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о своих ожиданиях по поводу выступления сборной России на чемпионате мира, выразив мнение, что главный тренер Станислав Черчесов сильно ошибся с составом игроков, приглашенных для подготовки к турниру.
- Что думаете по поводу возвращения в сборную защитника ЦСКА Сергея Игнашевича?
- Это хорошее решение. Потому что, честно говоря, уже деваться некуда. Тех футболистов, которые могли принести пользу, Черрчесов не вызвал. Я имею в виду Шатова, Глушакова, Комбарова и Денисова. Это опытные игроки, которые могут показать себя с очень хорошей стороны. Слава богу, Игнашевич появился. Это один из немногих плюсов. А так со многими позициями, куда Черчесов взял игроков, я абсолютно не согласен. Он взял в команду, образно говоря, много «мусора». Это мое личное мнение. Играть особенно некому: то больные, то не успели долечиться. В оборону вызывают Игнашевича, потому что заменить ветерана в этой позиции некому. Сережка - отличный игрок, профессионал до мозга костей, претензий к нему нет. Но ему под сорок лет. Выдержать большую нагрузку в этом возрасте трудно.
- Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис как-то выразил мнение, что наша команда займет на чемпионате мира третье место. Согласны с такой пессимистичной точкой зрения?
- Нет. Абсолютно. Думаю, у нас есть шанс выйти из этой группы. И потом, все-таки к хозяевам турнира судьи, как правило, относятся лояльно. А уж после выхода из группы должно быть гораздо сложнее. Есть мастерство — хорошо, нет — все вопросы сняты. В принципе соперники у нас - играющие команды. Хвалят, вот в сборной Египта Салаха, а за Египет выходят еще десять человек играть. Что, одного игрока разве нельзя прикрыть? Можно. Некого бояться. Надо не бояться, а быть уверенным в своих силах. Так что при нормальной подготовке и правильном учете всех футболистов будет все нормально. Но, к сожалению, есть опасность, что Черчесов сейчас во многом заблуждается. Он столько ненужных игроков набрал! Есть ведь футболист, который уже проверен. Да, может быть, на данный момент не очень прилично играет. Но спад формы бывает у каждого. Но задача Черчесова как раз подвести игроков к нужной форме. Он для этого и тренирует сборную. Мое мнение, что он и Дзюбу не вернул бы в сборную. Думаю, там просто кто-то на него из высокого начальства надавил. То, что происходит — это ни в какие ворота не годится. Свои личные амбиции тренер не должен ставить выше дела. Это не карманная сборная для одного человека. Что творит Черчесов?! Он отлучает от сборной людей, которые могут ей прилично помочь! Я в этом уверен на сто процентов — просто надо подвести их под оптимальную форму.
- Только что завершился чемпионат России. «Спартак», вопреки ожиданиям, не смог отстоять второе место. И теперь чтобы выступить в Лиге чемпионов ему придется преодолеть отбор. Расстроены?
- Надо смотреть трезво на ситуацию. Ну, будут играть в Лиге чемпионов «Спартак» и ЦСКА. Реально ли обеим нашим командам составить в этом турнире конкуренцию по тому, как они сейчас играют? Конечно, нет. Хотя перед ЦСКА я снимаю шляпу: команда, не имея сегодня большой скамейки, сыграла дисциплинированно, за счет стабильности. А стабильность — это и есть мастерство. Молодцы. Но к Лиге чемпионов надо укрепляться, надо где-то искать деньги. Что касается «Спартака» - абсолютно то же самое. Сегодня и Промес, и Адриано сдали. Это люди, которые приносили пользу команду, тянули ее за собой, и они вдруг встали — и команда встала. Да и в обороне у «Спартака» бардак.
- Что думаете по поводу возвращения в сборную защитника ЦСКА Сергея Игнашевича?
- Это хорошее решение. Потому что, честно говоря, уже деваться некуда. Тех футболистов, которые могли принести пользу, Черрчесов не вызвал. Я имею в виду Шатова, Глушакова, Комбарова и Денисова. Это опытные игроки, которые могут показать себя с очень хорошей стороны. Слава богу, Игнашевич появился. Это один из немногих плюсов. А так со многими позициями, куда Черчесов взял игроков, я абсолютно не согласен. Он взял в команду, образно говоря, много «мусора». Это мое личное мнение. Играть особенно некому: то больные, то не успели долечиться. В оборону вызывают Игнашевича, потому что заменить ветерана в этой позиции некому. Сережка - отличный игрок, профессионал до мозга костей, претензий к нему нет. Но ему под сорок лет. Выдержать большую нагрузку в этом возрасте трудно.
- Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис как-то выразил мнение, что наша команда займет на чемпионате мира третье место. Согласны с такой пессимистичной точкой зрения?
- Нет. Абсолютно. Думаю, у нас есть шанс выйти из этой группы. И потом, все-таки к хозяевам турнира судьи, как правило, относятся лояльно. А уж после выхода из группы должно быть гораздо сложнее. Есть мастерство — хорошо, нет — все вопросы сняты. В принципе соперники у нас - играющие команды. Хвалят, вот в сборной Египта Салаха, а за Египет выходят еще десять человек играть. Что, одного игрока разве нельзя прикрыть? Можно. Некого бояться. Надо не бояться, а быть уверенным в своих силах. Так что при нормальной подготовке и правильном учете всех футболистов будет все нормально. Но, к сожалению, есть опасность, что Черчесов сейчас во многом заблуждается. Он столько ненужных игроков набрал! Есть ведь футболист, который уже проверен. Да, может быть, на данный момент не очень прилично играет. Но спад формы бывает у каждого. Но задача Черчесова как раз подвести игроков к нужной форме. Он для этого и тренирует сборную. Мое мнение, что он и Дзюбу не вернул бы в сборную. Думаю, там просто кто-то на него из высокого начальства надавил. То, что происходит — это ни в какие ворота не годится. Свои личные амбиции тренер не должен ставить выше дела. Это не карманная сборная для одного человека. Что творит Черчесов?! Он отлучает от сборной людей, которые могут ей прилично помочь! Я в этом уверен на сто процентов — просто надо подвести их под оптимальную форму.
- Только что завершился чемпионат России. «Спартак», вопреки ожиданиям, не смог отстоять второе место. И теперь чтобы выступить в Лиге чемпионов ему придется преодолеть отбор. Расстроены?
- Надо смотреть трезво на ситуацию. Ну, будут играть в Лиге чемпионов «Спартак» и ЦСКА. Реально ли обеим нашим командам составить в этом турнире конкуренцию по тому, как они сейчас играют? Конечно, нет. Хотя перед ЦСКА я снимаю шляпу: команда, не имея сегодня большой скамейки, сыграла дисциплинированно, за счет стабильности. А стабильность — это и есть мастерство. Молодцы. Но к Лиге чемпионов надо укрепляться, надо где-то искать деньги. Что касается «Спартака» - абсолютно то же самое. Сегодня и Промес, и Адриано сдали. Это люди, которые приносили пользу команду, тянули ее за собой, и они вдруг встали — и команда встала. Да и в обороне у «Спартака» бардак.
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