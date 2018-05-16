Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26536
Зенит 104414
Политика и события в стране и мире 3941
Ситуация на юго-востоке Украины 119218
Отдых в Крыму. 170
Курилка 1509
Баги сайта и форума 542
Ростовские футбольные новости 546

Новости партнеров

Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции после ЧМ-2018

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может перейти на работу в сборную Франции, информирует El Confidencial.

Федерации футбола Франции проявляет интерес к 45-летнему специалисту. Сам Зидан также не против перебраться в сборную Франции по окончании сезона, так как полагает, что его карьера в мадридском клубе близится к завершению.
Теги: Зидан Сборная Франции
Сегодня, 14:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.