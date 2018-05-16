Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции после ЧМ-2018

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может перейти на работу в сборную Франции, информирует El Confidencial.Федерации футбола Франции проявляет интерес к 45-летнему специалисту. Сам Зидан также не против перебраться в сборную Франции по окончании сезона, так как полагает, что его карьера в мадридском клубе близится к завершению.