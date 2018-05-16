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Ростов-на-Дону Ахмат
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Станислав Черчесов: Глушаков меня понял. При первой необходимости мы на прямой связи
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что у него нет никаких разногласий с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым.
Глушаков оказался среди 7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и при необходимости могут быть привлечены в сборную.
- С кем-то из игроков, не включенных в список 28, вы лично поговорили?
- Да. В частности, с Глушаковым. Он меня понял, и никаких разногласий у нас с Денисом нет. Теперь его задача - с одной стороны, чуть-чуть сбросить психологический груз, а с другой - выполнять программу, которую мы ему дали. Он знает, что при первой необходимости мы на прямой связи. Планы розданы каждому, и доктор с футболистами все время на связи.
Вообще, нас нельзя обвинить в том, что мы что-то когда-то скрываем. У нас с игроками открытые отношения. Если не беру футболиста по конкретной причине, то он об этом знает. Есть определенный опыт, игроцкий и тренерский, на который ты ориентируешься. Ситуации повторяются. И нет ничего хуже, чем лукавить футболисту. Когда ты покривил душой один раз, доверия больше нет. Игрок может с тобой согласиться или нет – но недоговоренностей не должно быть.
"Спорт-Экспресс"
Глушаков оказался среди 7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и при необходимости могут быть привлечены в сборную.
- С кем-то из игроков, не включенных в список 28, вы лично поговорили?
- Да. В частности, с Глушаковым. Он меня понял, и никаких разногласий у нас с Денисом нет. Теперь его задача - с одной стороны, чуть-чуть сбросить психологический груз, а с другой - выполнять программу, которую мы ему дали. Он знает, что при первой необходимости мы на прямой связи. Планы розданы каждому, и доктор с футболистами все время на связи.
Вообще, нас нельзя обвинить в том, что мы что-то когда-то скрываем. У нас с игроками открытые отношения. Если не беру футболиста по конкретной причине, то он об этом знает. Есть определенный опыт, игроцкий и тренерский, на который ты ориентируешься. Ситуации повторяются. И нет ничего хуже, чем лукавить футболисту. Когда ты покривил душой один раз, доверия больше нет. Игрок может с тобой согласиться или нет – но недоговоренностей не должно быть.
"Спорт-Экспресс"
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