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Станислав Черчесов: Глушаков меня понял. При первой необходимости мы на прямой связи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что у него нет никаких разногласий с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым.

Глушаков оказался среди 7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и при необходимости могут быть привлечены в сборную.

- С кем-то из игроков, не включенных в список 28, вы лично поговорили?

- Да. В частности, с Глушаковым. Он меня понял, и никаких разногласий у нас с Денисом нет. Теперь его задача - с одной стороны, чуть-чуть сбросить психологический груз, а с другой - выполнять программу, которую мы ему дали. Он знает, что при первой необходимости мы на прямой связи. Планы розданы каждому, и доктор с футболистами все время на связи.

Вообще, нас нельзя обвинить в том, что мы что-то когда-то скрываем. У нас с игроками открытые отношения. Если не беру футболиста по конкретной причине, то он об этом знает. Есть определенный опыт, игроцкий и тренерский, на который ты ориентируешься. Ситуации повторяются. И нет ничего хуже, чем лукавить футболисту. Когда ты покривил душой один раз, доверия больше нет. Игрок может с тобой согласиться или нет – но недоговоренностей не должно быть.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Глушаков Сборная России
Сегодня, 21:17
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6
(1)
№6 Написал: SVN (Сегодня, 22:55) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: sanyapytilin
Это капитан и лицо спартака...даже в сборную не берут...

Цитата: SVN
в итоге ни сборная не выиграла от выступлений Глушакова,Комбарова,Самедова,Кутепова ,ни Спартак теряя этих игроков на постоянные сборы,где Черчесов толком ничего не наиграл.Спасибо Черчесову.

Черчесов виноват, что они на лавку в спартаке сели?

он не виноват,но лучше от этого никому не стало, ни клубу,не сборной,а Глушакова с Комбаровым которых он не взял на чемпионат мира,это плевок в игроков,два года они работали ради сборной.Разве Газинский сильнее Глушакова,или Рауш сильнее Комбарова?За месяц на сборах они легко наберут нужную форму.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Это капитан и лицо спартака...даже в сборную не берут...

Цитата: SVN
в итоге ни сборная не выиграла от выступлений Глушакова,Комбарова,Самедова,Кутепова ,ни Спартак теряя этих игроков на постоянные сборы,где Черчесов толком ничего не наиграл.Спасибо Черчесову.

Черчесов виноват, что они на лавку в спартаке сели?


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№4 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Усатый чудак мля. Если уж Глушакова не брать то кого!!!! Газинский мля! Ну возьмите опять Олега Иванова.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (6)
online

в итоге ни сборная не выиграла от выступлений Глушакова,Комбарова,Самедова,Кутепова ,ни Спартак теряя этих игроков на постоянные сборы,где Черчесов толком ничего не наиграл.Спасибо Черчесову.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:25) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Денису есть над чем задуматься-за год из одного излучших футболистов страны и джокера чемпиона страны, основного игрока сборной превратиться в лавочника, не попасть на чм...


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 21:21) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
А с Игнатьевым тоже на прямой связи или как? flushed
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
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