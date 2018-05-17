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Неймар: кубок ЧМ-2018 должен быть моим

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар высказался относительно предстоящего чемпионата мира – 2018.

"Футбол вдохновляет меня больше всего в жизни. Нахождение на поле приносит мне особое удовольствие. Чемпионат мира – крупнейший турнир на свете, я хочу сыграть на нём и стать чемпионом. Этот кубок должен быть моим.

Я уже начал тренироваться с мячом и чувствую себя отлично. Конечно, у меня есть небольшие опасения, но сейчас я потихоньку приближаюсь к возвращению", - цитирует Неймара "Чемпионат" со ссылкой на Desimpedidos.
Теги: Неймар
Сегодня, 09:40
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№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 09:55) #
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Болеет за:
ЦСКА
Харя не треснет ?Дзюба уже в очереди первым записался !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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