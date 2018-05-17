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Сборная России осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 66-й позиции в обновленном рейтинге ФИФА.

Сборная Германии по-прежнему возглавляет список, на втором месте - Бразилия, следом за ней – Бельгия.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Германия – 1544 очка

2 (2). Бразилия – 1384

3 (3). Бельгия - 1346

4 (4). Португалия - 1306

5 (5). Аргентина - 1254

6 (6). Швейцария - 1179

7 (7). Франция - 1166

8 (8). Испания - 1162

9 (9). Чили - 1146

10 (10). Польша - 1118
.....
17 (17). Уругвай - 976

46 (46). Египет - 636

66 (66). Россия - 493

67 (70). Саудовская Аравия - 462.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:23
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№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
А представляете на каком будет после ЧМ-2018?

Таким же и будет. Уж Аравии то они не продуют.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 11:49) #
  • 0
  •  (2)
online

ну хоть не упали


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
А представляете на каком будет после ЧМ-2018?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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