Федор Смолов: в сборной все рады, что Дзюбу вызвали

Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал вызов форвард Артема Дзюбы в сборную перед домашним ЧМ-2018."Все очень рады, что его вызвали. Нам его очень не хватало. (Всю предыдущую ночь с другими игроками) смеялись над шутками Артема", - сказал Смолов.