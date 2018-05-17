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Федор Смолов: в сборной все рады, что Дзюбу вызвали

Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал вызов форвард Артема Дзюбы в сборную перед домашним ЧМ-2018.

"Все очень рады, что его вызвали. Нам его очень не хватало. (Всю предыдущую ночь с другими игроками) смеялись над шутками Артема", - сказал Смолов.

Р-Спорт
Теги: Смолов Дзюба Сборная России
Сегодня, 14:22
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(1)
№3 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 15:47) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Работяга
Так и нахрена эта Дзюба там нужна ? Нарушать спортивный режим и не спать всей командой по ночам.Они туда играть едут или анекдоты слушать ?? Бардак ! Вернуть его в Тулу и больше не выпускать !

ясли
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Так и нахрена эта Дзюба там нужна ? Нарушать спортивный режим и не спать всей командой по ночам.Они туда играть едут или анекдоты слушать ?? Бардак ! Вернуть его в Тулу и больше не выпускать !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 14:46) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Все п1здец тебе Смолов.Этим заявлением ты допустил стратегическую ошибку.Теперь большинство болельщиков с этого сайта и в основном болельщики Спартака" за тебя не проголосуют joy тебе опять вернется твоя] прежняя фамилия Лопирева.опять ты гламур..,игрок уровня даже не ФНЛ и в сборную тебя берут потому,что у тебя покровитель высшем инстанции...
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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